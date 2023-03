In Halle ist es am Dienstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einer Straßenbahn gekommen. Die 74-jährige Fußgängerin wurde gegen 7:45 Uhr am Glauchaer Platz von der Straßenbahn erfasst und dabei schwer verletzt. Laut einem Sprecher der Polizei hat die Frau zwischenzeitlich unter der Straßenbahn gelegen, ist aber ansprechbar gewesen.