In Halle-Neustadt ist am Montag ein Kind bei einem Unfall mit einer Straßenbahn schwer verletzt worden. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei am Montagabend MDR SACHSEN-ANHALT. Zuvor hatten die "Mitteldeutsche Zeitung" und das Portal "Du bist Halle" berichtet. Nach Angaben der Polizei von Dienstagmorgen handelt es sich um einen 12-jährigen Jungen.