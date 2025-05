In der Innenstadt von Halle ist am Dienstagvormittag eine Autofahrerin schwer verunglückt. Dabei wurden zwei Menschen zum Teil schwer verletzt. Das hat die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt. Demnach war die Frau unweit des Marktplatzes in der "Großen Steinstraße" mit ihrem Auto zunächst gegen eine Radfahrerin gestoßen. Die Radfahrerin wurde dadurch leicht verletzt.