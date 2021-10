Acht Jahre nach dem Tod des "Spur der Steine"-Autoren Erik Neutsch hat die oberste Justizbehörde Sachsen-Anhalts den Fall noch einmal aufgegriffen. "Im Justizministerium wird gegenwärtig eine sachliche Dienstaufsichtsbeschwerde gegen eine Entscheidung des Generalstaatsanwalts geprüft, der im Jahr 2013 ein Todesermittlungsverfahren eingestellt hatte, nachdem sich nach dortiger Einschätzung vor acht Jahren keine hinreichenden Anhaltspunkte für einen fremdverschuldeten Tod des Erik Neutsch ergeben hatten", sagte ein Sprecher des Ministeriums dem MDR. Bei Erfolg der Dienstaufsichtsbeschwerde könnte der Generalstaatsanwalt aufgefordert werden, neu über die Notwendigkeit eines Ermittlungsverfahrens zu entscheiden.

Erik Neutsch war Schriftsteller und Journalist. Geboren 1931 in Schönebeck in Sachsen-Anhalt, starb er am 20. August 2013 in Halle. Sein wohl bekanntester Roman "Spur der Steine" erschien im Jahr 1964 und hatte eine Auflage von 500.000 Büchern. Die Verfilmung mit Manfred Krug 1966 wurde drei Tage nach Uraufführung wegen antisozialistischer Tendenzen aus dem Verkehr gezogen. Vom Romanzyklus "Der Friede im Osten", wurden fünf Bücher veröffentlicht, sechs hatte Neutsch ursprünglich vorgesehen. Das fünfte und damit letzte Buch der Reihe "Plebejers Unzeit oder Spiel zu dritt. Unvollendet" erschien 2014, ein Jahr nach seinem Tod. Ermittlungen wegen Zweifel am natürlichen Tod des Schriftstellers waren damals mangels Beweisen für ein Tötungsdelikt eingestellt worden.

Die Töchter des Autors hatten im August ein Schreiben an die Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg im Internet veröffentlicht. "Wie von uns angekündigt, gehen wir nun einen anderen Weg, da der Rechtsweg für jedermann offensichtlich versagt", heißt es in einem Eintrag auf einer Webseite von Marita Neutsch, der zu dem Schreiben führt. In diesem werfen sie den Ermittlern Nachlässigkeit vor, machen auf mutmaßliche Ungereimtheiten im Zusammenhang mit dem Todesfall aufmerksam und zweifeln offen an einer natürlichen Ursache des Todes ihres Vaters. Neutsch soll nach Meinung seiner Töchter aufgrund von Offenlegungen in einem bis dahin noch unveröffentlichten Buch umgebracht worden sein. Dabei handele es sich um das fünfte Buch der Reihe "Friede im Osten".

Der Schriftsteller Erik Neutsch während einer Arbeitspause im Garten in Halle. Bildrechte: imago/Harald Lange Das Original-Manuskript mit den Offenbarungen soll sich auf dem Computer des Schriftstellers befunden haben und teilweise gelöscht worden sein. "Entgegen Ihrer Behauptung, der Computer mit den Manuskripten hätte nicht beschlagnahmt werden müssen stellen wir fest, daß (sic) durch diese Unterlassung das wesentliche Motiv zur Tötung vertuscht wird. Das Buch wurde durch Motivierte im Februar 2014 verändert und abschließend herausgebracht; gegen den Willen unseres Vaters, der darin erst sein fünftes und vorletztes Buch seiner Reihe "Friede im Osten" sah. Wir versichern an Eides statt, dass unser Vater dieses letzte und fünfte Buch mit den belastenden Inhalten bereits fertig hatte. Er wurde dadurch zur Gefahr und beseitigt."

Marita Neutsch war bereits unmittelbar nach dem Tod ihres Vaters am 20. August 2013 von einer unnatürlichen Todesursache ausgegangen und hatte Anzeige erstattet. Als Motiv vermutet sie bis heute den Schluss des jüngsten Roman-Manuskriptes, der kurz vor seinem Tod verloren gegangen war. "Kurz vor seinem Tod waren die letzten Seiten weg. Das ist der Teil, wo er die Klatsche verteilen wollte", sagt sie dem MDR mit Blick auf die Kulturpolitik der DDR. In ihrem Buch über ihren Vater schreibt sie von zehn fehlenden Seiten. "Er wollte der Linken eine Klatsche geben." In der DDR habe man einige seiner Bücher verbieten oder nicht mehr drucken können. "Und jetzt konnte man ihn nur mundtot machen. Es gibt ein wirkliches Interesse, dass dieses Buch nicht erscheinen durfte."