Dirk Jacobs, MDR-Reporter und Radio-Moderator: Ich habe heute noch einige Bilder im Kopf, wenn ich an dieses schreckliche Unglück denke. Selbst einen Tag danach war in der Nähe der Kassenhäuschen gut sichtbar, was passiert war. Man muss sich vorstellen: Der Fallschirmspringer – er hieß Matthias Becker – war ein erfahrener Ausbilder vom Fallschirmsportclub Oppin, raste aus 1.100 Metern Höhe ungebremst mit Tempo 180 nach unten und knallte in die Warteschlange vor dem Kassenhäuschen.