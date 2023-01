Klima-Protest Nach Hörsaal-Besetzung in Halle: Uni will schnell klimaneutral werden

Die tagelange Besetzung des Hörsaals der Universität Halle ist am Freitagabend zu Ende gegangen. Wie die Besetzer mitteilten, sehen sie ihre Forderungen an die Hochschule erfüllt. So habe sich die Uni unter anderem dazu bekannt, schnellstmöglich klimaneutral zu werden. Die Aktivisten der Gruppe "End Fossil: Occupy!" hatte den größten Hörsaal der Universität seit Montag besetzt.