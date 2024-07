Die Martin‐Luther‐Universität Halle‐Wittenberg bekommt zwei Millionen Euro für ihre Forschung zu Cybersicherheit vom Land Sachsen-Anhalt und einem EU-Fond. Das hat die Uni am Montag mitgeteilt. Mit dem Geld werde unter anderem an Möglichkeiten gearbeitet, mit Künstlicher Intelligenz (KI) auf KI-basierte Cyberattacken zu reagieren. Den Angaben zufolge soll in dem Forschungsprojekt ein Sensor entwickelt werden, der Auffälligkeiten im Datenverkehr erkennt. Dabei sollen die vom Angriff betroffenen Dienste isoliert werden, damit nicht das gesamte Netzwerk abgeschaltet werden müsse.