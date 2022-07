Jahrhundertexperiment Ewiger Roggen in Halle: Demnächst auch als Schnaps?

Generationen von Wissenschaftlern untersuchen in Halle seit rund 140 Jahren, wie sich die Bodenbeschaffenheit auf Pflanzen auswirkt. Deshalb wird am Stadtrand der Saalestadt seit 1878 Winterroggen angepflanzt. Über die Jahre ist so ein nahezu einmaliger Datenschatz entstanden.