Armin Willigmann gehört zu jenen, die sich zumindest nach außen höchstens wundern – nie wirklich ärgern. Das hat er in der Vergangenheit bewiesen, das kann er jetzt beweisen. Denn in der Debatte um die neue Struktur der Uni Halle wird es zuweilen emotional. Studierende demonstrieren und es ist die Rede von einer Rasenmähermethode, mit der Studienplätze, Professuren und Studiengänge gekürzt werden sollen.

Der Minister erklärt, es gehe um Profilierung und darum, dass die Strukturen und Einrichtungen der Martin-Luther-Universität geprüft werden, um herauszufinden, was zu ihrer finanziellen Ausstattung passe und was möglicherweise nicht mehr zukunftsfähig sei. "Das ist ein Prozess, dem unterziehen sich Hochschulen alle paar Jahre mal. Die anderen Hochschulen im Land haben das schon in den vergangenen Jahren getan und die Martin-Luther-Universität holt diesen Prozess jetzt nach", sagt Willingmann mit einem vertrauensvollen, leicht fordernden Lächeln im Gesicht.

Er selbst habe als Rektor der Hochschule Harz so was gemacht. In der Diskussion helfe ihm die Erfahrung als Rektor unbedingt: "Es hilft vor allen Dingen, dass man die Nöte durchaus erkennt und zwar auf beiden Seiten. Die Nöte in der Universität, weil das ein schwieriger Prozess ist, sich über die eigene Leistungsfähigkeit klar zu werden."