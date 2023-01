Unterstützung bekommt die Klima-Gruppe beispielsweise durch die SPD-nahe Juso-Hochschulgruppe Halle. "Ohne das Mittel der Besetzung würde die Universität weiterhin ihrem Bildungsauftrag in diesem Bereich nicht nachkommen. Dementsprechend ist dieser Schritt aus unserer Sicht vollkommen legitim", so die Jusos.



Andere Hochschulgruppen, wie die Liberale Hochschulgruppe (LHG), kritisieren dagegen die "radikalen Klimaaktivisten". "Wir halten eine solche Protestform für zutiefst destruktiv", so Jonas Liebing aus dem Vorstand der LHG Halle. Auch unter anderen Studierenden sind die Meinungen geteilt. Ein Student sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Ich finde es nicht so zielführend, ein bisschen unnötig", ein anderer: "Zumal wahrscheinlich die Mehrheit der Studenten eh schon irgendwie derselben Auffassung ist, dass Klimawandel wichtig ist."