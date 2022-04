Die Sparpläne der Martin-Luther-Universität (MLU) in Halle nehmen Gestalt an. Am Mittwoch hat der Senat über das "Aussetzen von Immatrikulationen" in einigen Fächern zum kommenden Wintersemester entschieden. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Senatskreisen erfuhr, betrifft das Bachelor- und Masterstudiengänge in den Bereichen Gräzistik, Vorislamischer Orient, Indologie, Südasienkunde sowie unter anderem Bereiche der Politikwissenschaft. Das Lehramt Sozialkunde soll dagegen bestehen bleiben.