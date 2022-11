Sachsen-Anhalt möchte das Modellprojekt "Hebammenkreißsaal" am Universitätsklinikum Halle bis Mitte 2024 weiter fördern. Die Verantwortung im Kreißsaal liegt dabei in den Händen der Hebammen, ärztliches Personal kommt nur bei Notfällen hinzu. Wie das Uniklinikum am Freitag mitteilte, wurde ein entsprechender Förderbescheid des Landes in Höhe von 289.600 Euro überreicht. Das Uniklinikum verspricht sich von dem Modell weniger Kaiserschnitte.