Arbeitsgericht Halle Zusatzstunde auch für Teilzeit-Lehrer Pflicht

Auch teilzeitbeschäftigte Lehrer müssen die in Sachsen-Anhalt eingeführte zusätzliche Pflichtstunde leisten. Das hat das Arbeitsgericht in Halle entschieden. Die Anordnung der Zusatzstunde durch das Land sei zulässig und gelte auch für teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte, selbst wenn im Arbeitsvertrag die konkrete Zahl der Wochenstunden festgelegt worden sei, hieß es in einer Mitteilung.