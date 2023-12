Urteil erwartet Arzt nach Missbrauch von Stieftochter und Patientin vor Gericht

11. Dezember 2023, 08:51 Uhr

Am Montag wird am Landgericht Halle das Urteil im Prozess gegen einen Mediziner aus Halle erwartet. Er soll unter anderem die zehnjährige Tochter seiner Lebensgefährtin missbraucht und sich an einer Patientin vergangen haben. Im November stand der Angeklagte in diesem Fall das erste Mal vor Gericht. Ihm droht eine Freiheitsstrafe.