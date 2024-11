Das Landgericht in Halle hat zwei Mitglieder der "Letzten Generation" zu Geldstrafen verurteilt. Dem Mann und der Frau war gemeinschaftliche Sachbeschädigung vorgeworfen worden. Einer MDR-Reporterin zufolge muss die Frau muss 2.400 Euro zahlen. Der mitangeklagte Mann wurde demnach zu einer Geldstrafe von 2.000 Euro verurteilt.

Die beiden Aktivisten hatten im Herbst 2023 die Glasfassade des Audimax der Uni Halle mit Farbe verunreinigt. Laut Gericht war dadurch ein Schaden von 16.000 Euro entstanden. In der Urteilsbegründung hieß es, die Kernfrage in dem Prozess sei gewesen, ob das Verhalten der Angeklagten gerechtfertigt gewesen sei, um ein öffentliches Bewusstsein für die Klimakrise zu schaffen. Man sei sich einig, dass in Klimafragen Handlungsbedarf bestehe. Allerdings sei Sachbeschädigung kein friedlicher Protest.