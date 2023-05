Im Prozess um eine Messerattacke auf ihren Ehemann ist die Angeklagte vom Landgericht Halle zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Wie das Gericht mitteilte, muss die 36-Jährige wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung für sechs Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Das Gericht sah es am Mittwoch als erwiesen an, dass sie ihren Ehemann im Dezember gefesselt und mit einem Messer mehr als 20 Mal auf ihn eingestochen hatte.