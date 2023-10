Ein Tagesvater aus Halle muss für acht Jahre ins Gefängnis. Dieses Urteil hat das Landgericht Halle am Donnerstagnachmittag gefällt. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT erging die Strafe wegen Kindesmisshandlung in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung. Damit ging das Gericht über die Forderung der Anklage hinaus.

Die Staatsanwältin hatte für eine sechsjährige Gefängnisstrafe plädiert, der Verteidiger Freispruch gefordert. Das Gericht entschied darüber hinaus, dass der verurteilte 43-Jährige ein Schmerzensgeld in Höhe von 500.000 Euro zahlen muss. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Dem Angeklagten war zuvor versuchter Totschlag und Misshandlung eines Schutzbefohlenen vorgeworfen worden. Laut Anklage soll der Mann vor zwei Jahren in einer Tagespflege in Halle einen kleinen Jungen so heftig geschüttelt haben, dass dieser schwere Hirnverletzungen erlitt. Zum Tatzeitpunkt war der Junge zehn Monate alt.