Dem Angeklagten war zuvor versuchter Totschlag und Misshandlung eines Schutzbefohlenen vorgeworfen worden. Laut Anklage soll der Mann vor zwei Jahren in einer Tagespflege in Halle einen kleinen Jungen so heftig geschüttelt haben, dass dieser schwere Hirnverletzungen erlitt. Zum Tatzeitpunkt war der Junge zehn Monate alt.