Die Polizei in Halle hat eine Versammlung von Gegnern der Corona-Beschränkungen aufgelöst. Ein für Samstagnachmittag geplanter Protest war zuvor verboten worden. Die Polizei hatte am Nachmittag mitgeteilt, die zuständige Versammlungsbehörde habe das entschieden. Das Verbot wurde damit begründet, dass die öffentliche Sicherheit in Halle erheblich gefährdet sein könnte.