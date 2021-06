"Herren starten mit links, Damen mit rechts, wenn wir in den Dreierschritt gehen. Und fünf, sechs, sieben, acht", sagt Tanzlehrer Daniel Decker – und seine zwei Tanzpaare starten in den Slowfox. Eigentlich müssten jetzt neun Paare, also 18 Tänzerinnen und Tänzer, auf der Tanzfläche sein. Doch durch die lange Corona-Pause ist das Vereinsleben vom Tanz mit mir e.V. in Halle nicht mehr so, wie es bis 2019 war.

Larissa und Christoph kommen zu jedem Training. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla

Drei Trainings gab es bisher nach der Corona-Pause, und die zwei Paare, die an diesem Trainingsabend dabei sind, bilden den harten Kern. Sie sind glücklich, wieder tanzen zu können. Der Titel "Heaven, I’m in heaven" – "Himmel, ich bin im Himmel" läuft. "Ich habe das sehr vermisst, also Bewegung an sich, aber auch tanzen", erzählt die 27-jährige Larissa. Sie schaute als Ersatz zwar die Tanzshow "Let’s dance", doch das machte es für sie eher noch schlimmer. "Ich hätte heulen mögen und dachte: Ich will auch tanzen!", erzählt sie. Larissa trägt Sportzeug, wie auch die anderen. Ihr Tanzpartner Christoph sagt: "Tatsächlich war das erste Training sehr ungewohnt, aber es hat so gut getan, sich auszupowern, und ich fand es richtig schön."