Vor vielen Jahrzehnten vergessen, jetzt steht es wieder: Ein 150 Jahre altes, lebensgroßes, anatomisches Pferdemodell aus Pappmaché. Das Pferd wurde am Freitag an der Universität Halle aus über 100 Einzelteilen wieder aufgebaut. Es war 1874 zu Lehrzwecken gekauft und viele Jahrzehnte lang in der Lehre genutzt worden, bevor es in der Sammlung der Universität verschwand.