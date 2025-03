In Halle will das Netzwerk Musikveranstaltende erwirken, dass Clubs und Diskotheken keine Vergnügungssteuer mehr zahlen müssen. Dafür hat der Verein eine Kampagne gestartet. Es gehe darum, die Kultur in der Stadt zu stärken, sagte Max König, ein Koordinator des Netzwerks, MDR KULTUR. Die Steuer belaste die ohnehin angespannte Lage der Clubs.

Die Vergnügungssteuer ist eine kommunale Steuer, die von Bordellen, Spielotheken und mancherorts auch von Clubs und Diskotheken gezahlt wird. Die Höhe der Abgabe bemisst sich an einer Pauschale und der Größe der Tanzfläche. Während einige Städte wie Schwerin und Braunschweig die Steuer auf Tanzveranstaltungen bereits abgeschafft haben, müssen Clubs in Halle weiterhin zahlen.

Der Verwaltungsaufwand sei mit den Einnahmen durch die Vergnügungssteuer nicht zu rechtfertigen, so König. Er kritisierte die hohe Bürokratie für Verwaltung und Clubbetreiber und zeigte sich zuversichtlich, dass die Vergnügungssteuer auf Tanzveranstaltungen noch in diesem Jahr abgeschafft wird.

Matthias Golinski, Betreiber des Clubs Drushba in Halle, sagte MDR KULTUR, dass sich seine Besucherzahlen seit der Corona-Pandemie halbiert hätten. Ein Club könne unter diesen Bedingungen und ohne Unterstützung nicht auf Dauer funktionieren, so der Unternehmer.

Die Folgen sind bereits bemerkbar. In Leipzig schloss Ende 2024 der renommierte Technoclub IfZ seine Türen, der Leipziger Club DUQO (ehemals Mjut) kündigte die Einstellung des Betriebs zu Ende März an, in Halle mussten bereits die "Schorre" und das "Flower 2.0" schließen und in Jena fiel der "Med-Club" dem Clubsterben zum Opfer.