Bis zum 25. November lässt die Stadt Halle den "fließenden Verkehr" von Kraftfahrzeugen und Fahrrädern zählen. Dazu werden an 48 Stellen der Hauptverkehrsstraßen Kameras montiert. Diese sind entsprechend beschriftet und nehmen alle vorbeifahrenden Fahrzeuge auf. Die Aufnahmetechnik wird jeweils einen Tag vor der Zählung an vorhandenen Masten befestigt und am Tag danach wieder entfernt. Die Auswertung der Zahlen erfolgt später am Computer.