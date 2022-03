Im Vorfeld der Kundgebung hatte das Multikulturelle Zentrum Dessau einige der kritisierten Vorfälle zusammengefasst:

Von Hunderten Betroffenen seien die Anträge auf Verlängerung von Aufenthaltspapieren nicht bearbeitet worden. Auf Nachfragen habe die Behörde nicht reagiert. Bei vielen Menschen seien daraufhin dringend benötigte Zahlungen ausgeblieben.

"Massives Versagen der Verwaltung"

In diesem Verwaltungsgebäude in Neustadt ist auch die Ausländerbehörde von Halle zu finden – theoretisch. Bildrechte: MDR Im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT erzählt Multikulti-Sprecherin Maryam, man beobachte ein "massives Versagen der Verwaltung". Zwar habe die Stadt Halle mittlerweile Probleme eingeräumt. Doch der Verweis auf einen mittel- und langfristigen Lösungsprozess wirke, als wolle man "die Sache auf die lange Bank schieben". Maryam sagte weiter: "Worte helfen uns nicht, wenn wir heute konkrete Schwierigkeiten haben."



Seit Jahren gebe es diverse Beschwerden über die Ausländerbehörde in Halle. Es sei mittlerweile der Eindruck entstanden, das Credo der Behörde laute "Härte und keine Hilfe". Statt "Einwanderung optimal zu managen", gehe es offenbar darum, "Einwanderung zu verhindern".

Beschwerdestelle für Betroffene gefordert

Deshalb fordert Christine Bölian vom Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt eine unabhängige Beschwerdestelle im Land. Denn die Ausländerbehörde in Halle sei nur die "Spitze des Eisbergs". Ähnliche Berichte wie von dort gebe es beispielsweise auch aus Magdeburg und Wittenberg. Das wiederum deckt sich mit Aussagen von Maryam, die außerdem Dessau, Bitterfeld-Wolfen und Merseburg nennt. Überall dort gebe es in unterschiedlichem Ausmaß "Inkompetenz, Diskriminierung und Rassismus".

Bölian sagt mit Blick auf Halle, dass viele Probleme auch unabhängig von der angespannten Personalsituation lösbar seien. Dass Betroffene nicht ernstgenommen und eingeschüchtert würden und somit in einem "dauernden Zustand der Angst" lebten, könne nicht hingenommen werden und müsse durch "Respektstandards" angegangen werden. "Hier geht es um die Haltung und den Umgangston der Behördenmitarbeiter", so Bölian.

Betroffene berichten von ihren Schicksalen

Im Zuge der Recherchen hat MDR SACHSEN-ANHALT mit mehreren Betroffenen gesprochen. Ausnahmslos alle möchten anonym bleiben, da sie Angst vor Sanktionen oder Repressionen haben.

Rassistische Kommentare vom Sicherheitsdienst

Eine junge Frau berichtet beispielsweise, dass die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in Halle immer wieder mit rassistischen und und menschenverachtenden Kommentaren auffallen würden. So sei einer ausländischen Familie mit mehreren Kindern geraten worden, "lieber arbeiten zu gehen" und am besten "gleich wieder in ihr Heimatland zurückzufahren". Sie selber sei, obwohl sie in Begleitung war, "auf widerliche Art und Weise angemacht" worden: "Wenn ich die Behörde in Halle besuche, fühle ich mich nicht wie ein Mensch zweiter, sondern eher zehnter Klasse." Die Security müsse aber "nicht breit sein und die Tür verschließen", sondern schlicht und ergreifend helfen.

Erst ein deutscher Freund kann weiterhelfen

Auf die Verlängerung ihres Ausweises warte sie mittlerweile seit einem Jahr. Die Ausländerbehörde Halle habe auf keinen Kontaktversuch reagiert, weder per Post noch per E-Mail. Zeitweise habe sie täglich um eine Antwort gebeten – vergeblich. Als sich ein deutscher Freund einmischte, habe sie aber "noch am selben Tag" eine Reaktion bekommen. Die junge Frau weiter: "Es kann doch nicht sein, dass erst ein deutscher Name weiterhilft."

Ein älterer Mann erzählt, dass ein wichtiges Aufenthaltspapier aus für ihn nicht einsehbaren Gründen ungefähr ein Jahr lang nicht verlängert wurde. Als sich ein deutscher Kollege eingeschaltet habe, sei sofort ein Termin frei gewesen. Der Tonfall der Behördenmitarbeiter sei dennoch drohend gewesen, unter anderem habe eine Strafanzeige im Raum gestanden – weil das Aufenthaltspapier nicht mehr gültig war. "Erst stellt sich die Behörde tot, und dann wird mir mit Strafe gedroht, obwohl die Behörde das Problem selbst geschaffen hat. Absurd", so der Mann.

