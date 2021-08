Suche mit Hubschrauber erfolglos Versuchter Überfall auf Bank in Halle-Dölau: Polizei sucht Zeugen

Hauptinhalt

Aufregung am Donnerstag in einer Bankfiliale in Halle-Dölau: Ein Mann bedroht Angestellte mit einem Messer, um Bargeld zu erbeuten. Als er es nicht bekommt, flieht er mit einem Fahrrad. Die Suche nach ihm bleibt auch aus der Luft erfolglos. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.