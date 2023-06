Kameramann Ammer ist mit seiner Kamera an diesem Tag mit dabei als die Demonstranten durch die Stadt ziehen. Bilder seiner Aufnahmen, die bislang teilweise unveröffentlicht sind, werden anlässlich des Jahrestages in der Gedenkstätte Roter Ochse in Halle zu sehen sein. Dazu natürlich auch die Kamera, mit der die Aufnahmen gemacht worden sind und andere persönliche Gegenstände. "Wir freuen uns, dass Ammers Sohn Alexander zur Ausstellungseröffnung am 17. Juni anwesend sein wird und Fragen beantwortet."

Doch nicht nur dort wird in Halle an den Volksaufstand erinnert. Mitarbeiter der Gedenkstätte Roter Ochse veranstalten Fahrradtouren zu Orten in Halle, an denen sich zentrale Ereignisse des 17. Juni abgespielt haben. "Wir hoffen so ein breiteres Publikum für die damaligen Ereignisse zu interessieren", sagt Viebig. Am Hallmarkt ist eine große Treppe mit einem Foto aus dem Film Kameramann Ammer beklebt. Es zeigt hoffnungsfrohe Demonstranten auf dem Markt. Mit der Aktion will der Verein Zeitgeschichten e. V. die dramatischen Ereignisse einem breiten Publikum in Erinnerung rufen. Auf dem Foto ist ein QR-Code angebracht, mit dem weitere Informationen über den Volksaufstand abgerufen werden können.