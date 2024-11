Jonas Schütte hat allen Grund zu feiern. Der Schauspieler betreibt in Halle eine freie Bühne und blickt gleich auf drei Jubiläen: Seit 30 Jahren steht er auf der Bühne als Schauspieler, vor genau 15 Jahren beschloss er, nach Halle zu ziehen und vor fünf Jahren öffnete er mit der Volksbühne Kaulenberg sein eigenes Theater in der Saalestadt.

Der Leiter der Volksbühne Kaulenberg steht hinter dem Tresen seines Theatercafés und bedient die Kaffeemaschine. Der Grund, warum er nach seinem Engagement am Neuen Theater in Halle blieb, ist simpel, erzählt Schütte: "Ich bin in Halle geblieben, weil es geografisch für Deutschland gut liegt." Das sei vor allem in seiner Zeit als freier Schauspieler sehr praktisch gewesen.