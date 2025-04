In Halle ist am Mittwoch das geplante Zukunftszentrum vorgestellt worden. Ein Berliner Architekturbüro hat mit seinem Entwurf den Auftrag des Bundesbauministeriums erhalten. Das Zentrum wird demnach in einem trapezförmigen leicht geschwungenen Bau entstehen, der innen sehr offen gestaltet ist. In der Fassade werden viel Glas und Stahl verbaut. Vertikale Aufzüge und große Treppen bringen Besucher und Mitarbeiter nach oben. Die oberste Etage soll "grün" werden – mit Bäumen und Sträuchern.

Das Zukunftszentrum Deutsche Einheit soll am zentralen Platz in Halle, am Riebeckplatz in der Innenstadt, auf einer Fläche von 14.000 Quadratmetern entstehen. Es gilt als größtes Bauprojekt des Bundes in diesem Jahrzehnt und wird rund 200 Millionen Euro kosten. Bis zu 200 Arbeitsplätze sind geplant. Ziel ist, 2028 mit dem Bau zu beginnen. 2030 könnte es demnach fertig sein.