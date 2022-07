"Wir suchen Pharmakanten, Chemikanten, aber auch Quereinsteiger für die Produktion – also Operatoren", sagte Geschäftsführerin Melanie Käsmarker MDR SACHSEN-ANHALT. Zudem würden Führungskräfte gebraucht, Laboranten sowie Pharma- und Biotech-Experten. "Und solche, die es werden wollen", so die Chefin. Bisher beschäftigt Wacker Biotech 100 Menschen am Standort in Halle.

Markus Barth arbeitet als Bio-Ingenieur in Halle. Bildrechte: MDR SACHSEN-ANHALT

Produktionsleiter und Bio-Ingenieur Markus Barth sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Letztendlich stellen wir die Proteine mit Bakterien her. Und verwandeln diese Bakterien in so genannte kleine Fabriken – Protein-Fabriken. Das heißt: Sie werden genetisch verändert." Der Bauplan des menschlichen Proteins werde isoliert und in das Bakterium eingeschleust, so dass dieses in der Lage sei, das Protein zu produzieren. Die Proteine sind der eigentliche Wirkstoff, der später in Medikamenten eingesetzt wird. Wacker Biotech stellt verschiedenste davon her, im Auftrag von Kunden aus der ganzen Welt.