Bislang seien in der Einrichtung über 100 neue Arbeitsplätze entstanden, erklärte das Unternehmen weiter. Im Fall einer neuen Pandemie soll das Zentrum zukünftig auch Kapazität für die Bundesregierung zur Verfügung stellen können, um Deutschland schnell mit Impfstoff zu versorgen. Während der Zeit des Corona-Virus war aufgefallen, dass in Deutschland Kapazitäten für die Herstellung der Impfung fehlten.

"Die Eröffnung unseres mRNA-Kompetenzzentrums in Halle ist ein Meilenstein für Wacker. Wir stellen hier Wirkstoffe für die Medikamente von morgen her", sagte Wacker-Vorstandschef Christian Hartel bei der Eröffnungsfeier. Neben mRNA-Impfstoffen stellt Wacker auch Impfstoffe auf der Basis mikrobieller Systeme her. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München.