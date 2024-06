200 Millionen Dosen pro Jahr Impfstoff: mRNA-Kompetenzzentrum in Halle eröffnet

05. Juni 2024, 10:57 Uhr

In Halle ist eine neue Fabrik für Impfstoffe eröffnet worden. 100 neue Jobs sind entstanden. Die Firma Wacker will hier künftig bis zu 200 Millionen Dosen mRNA-Impfstoff produzieren – pro Jahr. Im Fall einer neuen Pandemie soll so in Deutschland schnell Impfstoff verfügbar sein.