Die im Vorfeld umstrittene Waffen- und Militariamesse, die im Oktober in Halle stattfinden sollte, ist durch den Veranstalter aus Schleswig-Holstein abgesagt worden. Der Messegesellschaft zufolge wurde das Mietangebot nicht angenommen. Zuvor hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet.

Als Grund gaben die Veranstalter auf ihrer Homepage die geringe Zahl der teilnehmenden Aussteller an. Dort heißt es, eine wirtschaftlich sinnvolle Durchführung sei dadurch nicht möglich.

Die Ankündigung der Messe hatte für viel Unmut gesorgt . Befürchtet worden war in Halle, dass vor allem rechte Besucher von der Schau im Stadtteil Bruckdorf angezogen worden wären.

An der Vorgängermesse, die jahrelang in Kassel stattfand, nahmen unter anderem Aussteller teil, die NS-Devotionalien vertrieben. Dort wurde sie inzwischen wegen Hygiene-Auflagen verboten. Zuvor hatte der Stadtrat von Kassel nach heftiger Kritik an der Messe versucht, "alle rechtlichen Möglichkeiten zur Untersagung" zu ergreifen.