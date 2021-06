Während in Halle Schilder auf die Waffenverbotszone hinweisen, hängen in der Magdeburger Waffenverbotszone rund um den Hauptbahnhof keine. Noch liefen die Vorbereitungen, wenngleich die entsprechende Verordnung schon Anfang Februar in Kraft getreten sei, hieß es aus der Polizeiinspektion Magdeburg. "Nunmehr bedarf es einer Vertragsunterzeichnung mit der DB Sicherheit, welche aussteht, aber in Kürze erfolgen könnte."