Das Bundesverwaltungsamt in Leipzig wird Anfang April entscheiden, ob die Waffenverbotszone in der Stadt Halle rechtmäßig war. Eine Sprecherin sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass für den 9. April die mündliche Verhandlung angesetzt worden sei. Je nach Verlauf könnte dann noch am selben Tag die Entscheidung bekannt gegeben werden.