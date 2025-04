In der Stadt Halle (Saale) werden zum 1. Mai weitere Waffenverbotszonen eingerichtet. Wie die Polizei mitteilte, tritt dann eine neue Verordnung in Kraft. Sie gilt für den Bereich rund um den Hauptbahnhof entlang eines Teils des Riebeckplatzes, des Hans-Dietrich-Genscher-Platzes und eines Teiles der Ernst-Kamieth-Straße. Dort ist demnach das Mitführen von Waffen und Messern künftig untersagt. Wer dagegen verstößt, müsse mit einem Bußgeld rechnen, so die Behörden.

Vorausgegangen war ein juristisches Tauziehen um die Rechtmäßigkeit solcher Verbotszonen. Zunächst hatte das Oberverwaltungsgericht Magdeburg im September 2023 die Zone in Halle als unrechtmäßig eingestuft. Sie war 2020 eingerichtet worden. Nach dem Magdeburger Urteil rief die Polizeiinspektion das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig an. In der Zwischenzeit wurde die Bundesgesetzgebung aber geändert. Die Polizei Halle zog ihre Revision zurück.