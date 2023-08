Der Waggonbau Ammendorf in der DDR Vor der Wende wurden in Ammendorf überwiegend Reisezugwagen für die frühere Sowjetunion gefertigt. Rund 35.000 dieser Waggons waren seit 1948 bis zum Fall der Mauer nach Osteuropa gerollt. Rund 4.700 Waggonbauer standen zu DDR-Zeiten in dem Ammendorfer Werk in Lohn und Brot. Es gab betriebseigene Kindergärten und Geschäfte. Ganze Generationen von Familien fanden in dem Großunternehmen Arbeit. Mit dem Zusammenbruch der Ostmärkte nach der Wende war auch die Zukunft des Ammendorfer Standortes lange Zeit ungewiss.