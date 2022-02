In Sachsen-Anhalt wird 2022 vielerorts gewählt. In 52 Städten und Gemeinden wird ein neuer Rathaus-Chef gesucht.

Magdeburg sucht Nachfolger für Lutz Trümper

Die wohl wichtigste Wahl steht in Magdeburg an. In der Landeshauptstadt wird am 24. April der Nachfolger von Lutz Trümper gewählt, der in den Ruhestand geht.

Immer schwerer, Wahlhelfer zu finden

Magdeburg hat dabei das gleiche Problem wie kleinere Kommunen in Sachsen-Anhalt: Es wird immer schwieriger, genügend Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zu finden, die in den Wahllokalen die Stimmzettel ausgeben und die Wahl auszählen. Das sagt auch Magdeburgs Pressesprecherin Kerstin Kinszorra:

Insgesamt würden für die OB-Wahl in Magdeburg 1.500 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer benötigt. 500 fehlen noch, so Kinszorra. Die Wahl werde dennoch stattfinden. Wie bei Wahlen zuvor müssen Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes als Helfer einspringen.

Ähnlich wie in Magdeburg wird es in Merseburg im Saalekreis sein. Für die Oberbürgermeisterwahl am 13. März werden 150 Frauen und Männer für die Wahllokale gesucht – gemeldet haben sich bislang aber nur 20 Einwohnerinnen und Einwohner. Dennoch sei die Stadt mit der Resonanz zufrieden, heißt es aus der Pressestelle.

Aufwandsentschädigung von Kommune zu Kommune unterschiedlich

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bekommen in Sachsen-Anhalt für ihr Ehrenamt eine Aufwandsentschädigung. Die fällt allerdings unterschiedlich aus, weil sie vom jeweiligen Stadtrat oder Gemeinderat festgelegt wird. So sind es in Magdeburg 45 Euro für einen Beisitzer und 60 Euro für den Wahlvorstand. In Merseburg erhält der Vorstand eines Wahllokals dagegen nur ein "Erfrischungsgeld" von 25 Euro.

Stendal hat alle Posten in den Wahllokalen besetzt

In der Hansestadt Stendal konnten für die Oberbürgermeisterwahl am 27. März hingegen alle Wahlhelferstellen besetzt werden. Das liegt auch daran, so Wahlleiter Philipp Krüger, dass Stendal eine höhere Aufwandspauschale zahlt als den gesetzlichen Mindestbetrag von 16 Euro.

Auch die Lutherstadt Wittenberg zahlt eine deutlich höhere Aufwandsentschädigung und konnte nach Angaben der Stadtverwaltung dadurch mehr als 300 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für die Oberbürgermeisterwahl am 24. April gewinnen.

Wer will, kann sich noch als Wahlhelfer melden