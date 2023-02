Die Gewerkschaft Verdi hat für Mittwoch zu einem ganztägigen Warnstreik in den städtischen Kindertagesstätten in Halle aufgerufen. Laut Stadt bleiben deswegen 13 Einrichtungen komplett geschlossen. Drei Kitas schränken ihre Betreuungszeiten ein. Eine Notbetreuung sei nicht möglich, teilte die Stadt am Montagnachmittag mit.

Diese 13 Kitas in Halle bleiben wegen des Warnstreiks am Mittwoch geschlossen:

Laut Stadt kann es am Streiktag zu weiteren Einschränkungen kommen, wenn sich weitere Beschäftigte entschließen, am Streik teilzunehmen. Auch Ausweichplätze können demnach nicht angeboten werden. Die Stadt rät Eltern, sich bei der Leitung ihrer Einrichtung zu informieren.

Die Gewerkschaft Verdi will mit dem Warnstreik Druck in der laufenden Tarifverhandlung für den öffentlichen Dienst ausüben. Sie fordert für die Beschäftigten gut zehn Prozent mehr Geld und für die Auszubildenden 200 Euro mehr pro Monat. Außerdem sollen alle Azubis nach ihrer Ausbildung unbefristet in den öffentlichen Dienst übernommen werden. Die nächste Verhandlungsrunde soll am 22. Februar beginnen.