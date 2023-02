Rund 500 Menschen haben sich an einem ganztägigen Warnstreik im öffentlichen Dienst in Halle und Umgebung beteiligt. Das teilte die Gewerkschaft Verdi am Mittwochnachmittag mit. Betroffen von den Arbeitsniederlegungen waren demnach unter anderem Kindertagesstätten, Verwaltungen und Sparkassen. In Halle machten Beschäftigte bei einer Kundgebung am Riebeckplatz ihrem Unmut Luft.