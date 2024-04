Die Kosten Bis Ende 2025 soll das Ausbildungs- und Trainingszentrum der DRK-Wasserrettung fertig sein. An den Kosten von rund einer Million Euro beteiligen sich das Land mit etwa 450.000 Euro, die Stadt Halle, die Saalesparkasse und die Aktion Mensch.

Roboter werden Rettungsschwimmer ersetzen

Rettungsschwimmer Sven Thomas ist sich sicher, dass Robotersysteme in den nächsten zehn bis 15 Jahren die Rettungsschwimmer ersetzen werden. Roboter seien in Schwimmhallen bereits jetzt der bessere Rettungsschwimmer. "Sie erkennen mehr Ertrinkungsfälle, sie schlafen nie, sie holen sich nie einen Kaffee, sind also jederzeit 100 Prozent verfügbar". Im Freiwasser werde es womöglich ein paar Jahre länger dauern, aber auch dort würden sich dann die Vorteile der Roboter durchsetzen.

Bereits in dieser Woche hat Sven Thomas mit seinem Team der Wasserrettung und gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut sowie Unternehmen aus Sachsen-Anhalt und Berlin verschiedenste Über- und Unterwassertechnologien vorgestellt. Dabei ist es ihnen gelungen, einen Dummy vom Grund des Hufeisensees bergen zu lassen. "Das ist in Deutschland meines Wissens das erste Mal", so der Vorsitzende der DRK-Wasserrettung Halle.

Deutschlandweit einmaliger Test erfolgreich