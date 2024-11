Bildrechte: MDR

Adventszeit Weihnachtsbaum in Halle aufgestellt

13. November 2024, 20:04 Uhr

Am Mittwoch ist in Halle die Weihnachtstanne auf dem Marktplatz aufgestellt worden. Zuvor war sie per Schwerlasttransport in die Innenstadt gebracht worden.