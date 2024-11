Eröffnung in der letzten Novemberwoche Der Weihnachtsmarkt in Halle öffnet am 26. November. Er steht in diesem Jahr unter dem Motto "Glitzerglücksgefühl". An den Standorten Marktplatz, Hallmarkt, Domplatz, Steinstraße und Ulrichskirche werden laut Stadt rund 100 Händler und Schausteller zu finden sein. Daneben haben Vereine die Möglichkeit, ihre Arbeit in zwei Vereinshütten am Roten Turm vorzustellen. Erstmals werden lokale Künstler und Kunsthandwerker ihre Arbeiten auf dem Domplatz in einen Pop-up-Store anbieten.