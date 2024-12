Wann ist die Stille Stunde? Die Stille Stunde findet täglich auf den Weihnachtsmärkten auf dem Marktplatz und auf dem Domplatz statt. Immer in der ersten Stunde nach Öffnung des Weihnachtsmarktes: Montag bis Samstag von 10 bis 11 Uhr, sonntags 11 bis 12 Uhr. Aufgrund der guten Resonanz wurde am Montag, den 16.12., eine Stille Stunde am Nachmittag von 15 bis 18 Uhr abgehalten. Der Weihnachtsmarkt in Halle hat noch bis zum 23.12. geöffnet.