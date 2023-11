Ob Magdeburg, Dessau oder Leipzig, Dresden, Erfurt, oder Rudolstadt – fast überall beginnt die Glühwein- und Gebrannte-Mandeln-Saison in diesem Jahr am letzten Novemberwochenende.

Bis dahin ist noch einiges zu tun, berichtet Drago Bock, Pressesprecher der Stadt Halle: "Was natürlich in jedem Falle nicht fehlen darf, ist – abgesehen von den technischen Infrastrukturen Licht, Wasser, Elektrizität – der Weihnachtsbaum, der in diesem Jahr wieder den Marktplatz schmücken wird. Und dann beginnt am 16. November das Schmücken der Tanne."