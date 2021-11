Für den Magdeburger Weihnachtsmarkt wurde angekündigt, ab Mittwoch direkt in den 2G-Modus zu wechseln. An den ersten beiden Tagen galt keine Zutrittsregelung. Da auf ein Einzäunen verzichtet wird, werden in der Landeshauptstadt an den Ständen Bändchen verteilt, wenn Besucher ihren Impf- oder Genesungs-Nachweis vorzeigen. Nur mit diesen Bändchen kann dann eingekauft oder ein Fahrschein für Karussells erworben werden, so erklärt es der Betreiber. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind von der Regelung ausgenommen.