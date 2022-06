Hochwasser der Weißen Elster im Jahr 2013 nördlich von Zeitz. Bildrechte: IMAGO / Stefan Noebel-Heise

Die Weiße Elster Die Weiße Elster entspringt in Tschechien und fließt auf gut 245 Kilometern durch Deutschland. Sie wechselt in ihrem Verlauf mehrmals zwischen Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. In Sachsen-Anhalt liegt u.a. Zeitz an der Weißen Elster. In Halle mündet der Fluss in die Saale.