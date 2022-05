Das Themenspektrum in den Beratungsstellen reicht deutlich über die Beratung zu einer Schwangerschaft hinaus - oft geht es darum, dass die Personen in einer schwierigen Lebenslage unterstützt werden. So ging es den beratenen Personen im vergangenen Jahr in fast 18.700 Fällen um sozialrechtliche Informationen, in gut 13.300 Fällen um Stiftungsanträge und etwa 13.600 Mal um die Durchsetzung sozialrechtlicher Ansprüche.