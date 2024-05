Zuletzt war Werkleitz hauptsächlich im Landkreis Mansfeld Südharz präsent, beherbergte Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt in Dörfern und beleuchtete in verschiedenen Festivals die ehemalige Bergbauregion. Nun sind der Medienkunstverein und die Kunstschaffenden in die Saalestadt zurückgekehrt. Das diesjährige Festival findet in einem ehemaligen Kaufhaus in der Innenstadt von Halle statt. Dass die Macherinnen und Macher die künsterischen Auseinandersetzungen aus den vergangenen Jahren mit in den urbanen Raum geholt haben, zeigt sich an der Themenauswahl für das Festival rund um die Krise der globalen Landwirtschaft.

Bildrechte: MDR/Anne Sailer