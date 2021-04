Der hallesche Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) wehrt sich gegen seine Suspendierung. Am Verwaltungsgericht Halle ist ein Eilantrag gegen die Entscheidung des Stadtrates eingegangen. Wie ein Gerichtssprecher MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, will Wiegand erreichen, dass seine Suspendierung für die Zeit aufgehoben wird, in der er dagegen klagt.