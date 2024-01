Wiegand ist nach Angaben des Landgerichts nicht mit ausreichender Wahrscheinlichkeit nachzuweisen, dass er an der Beschaffung des Datenzugangs mitgewirkt oder später davon erfahren und nichts veranlasst habe. Zum anderen sei den Angeschuldigten voraussichtlich nicht nachzuweisen, dass ihnen bewusst war, dass die beurlaubte Angestellte unter Verwendung des Passwortes vorsätzlich eine Straftat begehen würde.

Wiegand soll in einem Zivilprozess am Landgericht Halle, in dem der Geschäftsführer der EVG gegen seine Abberufung vorging, wahrheitswidrig ausgesagt haben, er habe mit dem Geschäftsführer der EVG vereinbart, dass die beurlaubte Angestellte weiter beschäftigt werde. Der "Mitteldeutschen Zeitung" sagte Wiegand, ab jetzt regiere das Recht. "Intrigen werden entlarvt". Bis zu einem Urteil gegen den Politiker gilt die Unschuldsvermutung.